Créée à Bayonne, ville chère au penseur martiniquais, dans le cadre du Temps d’Aimer la danse, TOUT-MOUN unit danse, musique et vidéo pour mieux mettre en lumière la pensée d’Édouard Glissant. Une réussite !

Qui mieux qu’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, qui forment depuis plus de trente ans un duo de chorégraphes franco-tunisien, qui de pièce en pièce poursuit sa quête de l’altérité, qui au CCN de Belfort renommé VIADANSE développe un projet transfrontalier avec la Suisse tout en s’entourant d’artistes venus des Suds et d’ailleurs lointains, pour porter la pensée d’Édouard Glissant à la scène ? C’est chose faite avec TOUT-MOUN, (tout le monde, tout un chacun en créole) qui met en gestes et en musique les notions de Tout-monde, d’Identité-relation et de créolisation chères au poète, romancier et philosophe martiniquais. « Quand, aujourd’hui, le multiculturalisme juxtapose des absolus, la créolisation emporte tous les absolus dans un précipité imprévisible ».

Une réjouissante créolisation

Dix interprètes, d’abord, s’emparent un à un d’une scène structurée de lianes, tandis que retentit le saxophone de Raphaël Imbert, présent à jardin. Sri-lankais, tunisiens, françaises, égyptien, marocains, malgache, martiniquaise : chacun d’entre eux déploie une gestuelle éminemment singulière. Peu à peu des duos puis des groupes se forment, jusqu’à composer une « danse chorale hybridée » dans laquelle tous et toutes « changent en échangeant sans se dénaturer », selon l’expression de l’écrivain. Dans ce « précipité imprévisible » et réjouissant qu’est devenu le plateau, la musicalité des langues se fait entendre et se partage, les lianes se déplient en rideaux de voile mouvants sur lesquels viennent se flouter les très belles vidéos de nature conçues par Stéphane Pauvet, le sol se pare d’une végétation luxuriante, les improvisations de Raphaël Imbert se transforment grâce au logiciel OMax piloté par son complice Benjamin Lévy, dans une joyeuse créolisation des êtres et des disciplines, avant qu’une dernière fois la voix d’Édouard Glissant retentisse. TOUT-MOUN est une réussite à laquelle le talent et l’évidente complicité des danseurs et musiciens doit aussi beaucoup.

Delphine Baffour