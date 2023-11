“Kiss The One We Are” de Daniel Linehan

Le chorégraphe Daniel Linehan met ses interprètes au centre du processus créatif dans Kiss The One We Are, où la chorégraphie repose sur un dialogue entre les histoires personnelles de danse.

Qu’est-ce qui vous anime ? Voilà la question que le chorégraphe Daniel Linehan pose à ses interprètes dans la pièce Kiss The One We Are. Déjà avec le solo Body of Work, l’Américain basé à Bruxelles explorait cette question pour lui-même, retraçant les moments de danse qu’il a traversés, sorte de rétrospective par le corps. Même procédé dans cette dernière pièce, mais dans une version collective. Neuf interprètes se sont penchés sur le sens de leur danse – et de la danse – en convoquant leurs expériences et histoires pour les mettre en commun. Portés par une démarche d’horizontalité d’écriture – car les danseuses et danseurs sont aussi des créateurs assumés de la pièce – Daniel Linehan et son groupe sondent aussi de nouvelles manières d’être au monde, connectés à leur environnement.

Belinda Mathieu