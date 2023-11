« Vivarta » de la chorégraphe Kumudini Lakhya : le Musée du Quai Branly à l’heure indienne !

Le Musée du Quai Branly est à l’heure indienne. La chorégraphe Kumudini Lakhya, figure contemporaine phare de sa discipline, est invitée à y présenter sa pièce Vivarta, qui rend hommage à la danse kathak, danse classique traditionnelle du nord de l’Inde.

Depuis le 26 septembre, l’exposition Bollywood Superstar du Musée Branly propose une immersion dans l’histoire du cinéma indien. Dans ce cadre, une multitude d’évènements sont programmés et le spectacle vivant s’invite à la fête, offrant au public l’occasion de découvrir les traditions chorégraphiques indiennes, telle que la danse katkak dont Kumudini Lakhya est l’une des meilleures ambassadrices. Elle fonde le Kadamb Centre for Dance d’Ahmedabad (nord-ouest de l’Inde) en 1967, centre de formation désormais incontournable de la discipline. Invitée au Musée Branly, sa pièce est un hommage à cette danse classique traditionnelle, qui continue de vivre de manière singulière à travers des danseurs du monde entier tel que le chorégraphe Akram Khan.

Une découverte de la danse kathak contemporaine

Accompagnée de la musique de Madhup Mudgal, la chorégraphe s’émancipe ici de la dimension mythologique de la danse kathak (d’origine religieuse), pour mettre en lumière son aspect divertissant. De la lecture des textes sacrés qui accompagnaient autrefois la chorégraphie, Kumudini Lakhya conserve les rythmes, les dynamiques et la gestuelle. Dix danseurs et danseuses interprètent tour à tour une dizaine de chorégraphies en costumes traditionnels. Au fur et à mesure, le vocabulaire se dévoile, la technique classique s’identifie, offrant au public un voyage dans l’histoire contemporaine de la tradition chorégraphique indienne.

Louise Chevillard