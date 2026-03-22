La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°341
mars 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

Le Ballet de l’Opéra de Paris reprend le somptueux « Roméo et Juliette » signé Rudolf Noureev

Le Ballet de l’Opéra de Paris reprend le somptueux « Roméo et Juliette » signé Rudolf Noureev - Critique sortie Danse Paris Opéra Bastille
©© Agathe Poupeney - OnP Sae Eun Park (Juliette) et Paul Marque (Roméo) dans Roméo et Juliette de Rudolf Noureev.
© Agathe Poupeney - OnP Sae Eun Park (Juliette) et Paul Marque (Roméo) dans Roméo et Juliette de Rudolf Noureev.

Opéra Bastille / Chor. Rudolf Noureev

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Le Ballet de l’Opéra de Paris reprend le somptueux Roméo et Juliette signé Rudolf Noureev.

Si le Ballet Roméo et Juliette eut des débuts difficiles – commande du Mariinsky à Prokoviev en 1934, il ne fut créé qu’en 1938 en Tchécoslovaquie avant d’arriver en Russie en 1940 – il a depuis fait de nombreux émules et son succès ne se dément pas. Ainsi, après la version initiale de Lavroski, nombreux sont les chorégraphes qui comme Cranko, MacMillan – dont Noureev a créé le rôle-titre aux côtés de Margot Fonteyn –, ou plus récemment Preljocaj et Millepied, se sont emparés de cette partition. C’est bien sûr celle de Noureev, très fidèle à Shakespeare et qui prend place dans une somptueuse Vérone inspirée de la Renaissance Italienne, que reprend le Ballet de l’Opéra de Paris. Entre violence et sensualité, une impressionnante création.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Roméo et Juliette
du mercredi 1 avril 2026 au mardi 12 mai 2026
Opéra Bastille
Place de la Bastille, 75012 Paris

Les 1er, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 28, 30 avril et les 4, 6, 7, 9, 12 mai à 19h30, les 5 et 26 avril à 14h30.

Tél. 08 92 89 90 90. www.operadeparis.fr

Durée : 3h05 avec 2 entractes.

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
50400abonnés
5367abonnés
article suivant

L’extraordinaire « Core Meu » revient à Monaco dans une nouvelle version ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire