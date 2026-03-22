Le Ballet de l’Opéra de Paris reprend le somptueux Roméo et Juliette signé Rudolf Noureev.

Si le Ballet Roméo et Juliette eut des débuts difficiles – commande du Mariinsky à Prokoviev en 1934, il ne fut créé qu’en 1938 en Tchécoslovaquie avant d’arriver en Russie en 1940 – il a depuis fait de nombreux émules et son succès ne se dément pas. Ainsi, après la version initiale de Lavroski, nombreux sont les chorégraphes qui comme Cranko, MacMillan – dont Noureev a créé le rôle-titre aux côtés de Margot Fonteyn –, ou plus récemment Preljocaj et Millepied, se sont emparés de cette partition. C’est bien sûr celle de Noureev, très fidèle à Shakespeare et qui prend place dans une somptueuse Vérone inspirée de la Renaissance Italienne, que reprend le Ballet de l’Opéra de Paris. Entre violence et sensualité, une impressionnante création.

Delphine Baffour