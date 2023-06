La course comme métaphore d’une existence humaine : c’est l’image que Kathleen Fortin met en scène dans son premier spectacle, Où cours-tu comme ça ?. Elle en confie l’interprétation à Philippe Cousin, interprète chevronné très à l’aise dans cette fiction biographique.

Le sport comme métaphore de l’épreuve et de l’apprentissage de soi, ce n’est pas une allégorie neuve au théâtre, mais cela fonctionne toujours quand c’est bien fait. Au travers de ce récit à la première personne, le public part à la rencontre d’un corps, d’un esprit, d’une vie, qui se forgent à mesure qu’ils se blessent et se réinventent. Pour accompagner ce seul en scène, la percussionniste Yuko Oshima scande le rythme des foulées. La mise en scène fait appel à des silhouettes de papier pour figurer les coureurs, et de grands rouleaux dessinés montrent les paysages qui défilent dans un traveling majestueux. L’écriture intime, poétique, est portée avec sensibilité par un interprète touchant. Un spectacle tout public à partir de 12 ans.

Mathieu Dochtermann