« Voyage au bout de l’ennui » du chorégraphe Sylvère Lamotte

Sylvère Lamotte déjoue les pièges du titre de sa création pour livrer une réflexion, enjouée mais profonde, sur la dynamique de l’ennui à hauteur d’enfant.

Le chorégraphe a mis beaucoup de lui-même dans cette pièce pour cinq danseurs : ses souvenirs d’enfance, son goût pour le contact et les portés, sa troupe de fidèles danseurs… Voyage au bout de l’ennui traduit également pour la première fois son désir fort d’une adresse directe au jeune public, qu’il entame par les traditionnelles recommandations et « codes du spectateur », et détourne ensuite pour le plonger dans sa réflexion philosophique autour de la notion d’ennui. Le sujet est donné, et son envie de partage avec le public semble irrépressible malgré l’impatience des danseurs derrière lui : sources d’inspiration, lectures… Le voilà parti chercher un ouvrage pour mieux nous expliquer ! C’est ce prétexte qui donne corps au spectacle, ce temps d’attente qui laissera, enfin, toute la latitude aux danseurs pour explorer l’étirement de cette durée laissée vacante dans l’espace du plateau… par un chorégraphe à deux doigts de devenir ennuyeux ! Le registre qui s’ouvre reste celui de l’enfance, quand un simple balancement de jambes devient l’occasion d’une danse où s’emmêlent les membres, où s’escaladent les corps, quand le jeu se pose comme un mode d’être au monde et de relation à l’autre, dans la simplicité et la naïveté.

Éloge de l’ennui jusqu’au dance floor

Le spectacle laisse libre cours à leurs évolutions qui sont autant de situations où l’imaginaire est largement stimulé. De portés en enchevêtrements, ils découvrent de nouveaux univers au fil de leur périple, le plus souvent inspirés du quotidien. La scène du banquet montre comment, en étirant le temps, en le ralentissant, on peut devenir créatif et laisser place à la folie, à l’invention, à la joie des corps qui savent s’extirper d’un environnement rébarbatif pour chacun s’essayer à sa propre signature gestuelle. Ici, le rêve semble possible, l’échappée salutaire. Le chorégraphe joue sur les artifices du spectacle à travers des effets magiques, mais sait tout autant déconstruire la boîte noire pour faire surgir d’autres espaces-temps. Au final, l’ennui selon Sylvère Lamotte n’a rien d’une fatalité ou d’une morne traversée. Il est un temps pour soi, un temps avec les autres, qui peuvent être fête, exultation des corps, et également ironie – qualité dont font preuve les danseurs et le chorégraphe envers eux-mêmes pour notre plus grand plaisir.

Nathalie Yokel