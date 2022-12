Avec « Héraclès sur la tête » Anne Nguyen poursuit sa quête de transmission

Anne Nguyen poursuit sa quête de transmission de la culture hip hop à travers un quatuor, tout entier tourné vers une playlist de rap américain jusqu’aux années 2010. Mais le « show » propose, sous couvert de la performance physique, différents degrés de lecture.

Dans la lignée de sa précédente pièce Underdogs, la chorégraphe prend le parti de la musique comme moteur de sa danse, et du style – ici le break et le freestyle – comme source pour son écriture. Une ligne qui ne déviera pas une heure durant, creusant un sillon de façon abrupte et sans compromis. Dès le premier solo, on retrouve, dans des jeux de jambes simples et des positions de bras, des gestes d’affrontement ou d’existence face à l’autre, d’invective, de tentative de calmer le jeu, de défi – l’arme à feu n’est pas loin dans cette main qui la mime. Le ton est donné d’une histoire puisant dans un climat social et politique qui a vu l’émergence de cette culture hip hop aux États-Unis. Puis le groupe prend sa place et affronte le regard du public, comme pour un concert, illustrant à force de gestes de bras le flot des paroles qui nous est donné. Les deux danseuses et les deux danseurs s’en donnent à cœur joie pour transmettre leur énergie à travers des figures certes, mais aussi des formats historiques tels que le battle ou la fête, hérités des block parties et des clubs qui ont accueilli la danse hip hop dès ses débuts.

Paroles explicites… à décrypter !

Si le spectacle peut être considéré comme une célébration, Anne Nguyen n’en élude pas moins la dimension violente et la place du gangsta rap dans le mouvement. On sent parfois pousser le bad boy derrière ces corps virtuoses, ou le gang derrière cette communauté joyeuse. Mais il faut souvent prêter attention aux paroles (Parental Advisory, Explicit Lyrics !) pour accéder au sens profond de cette histoire qui est aussi une philosophie positive de vie. Sans doute consciente de l’importance de ne pas rester à la superficie de cette proposition, la chorégraphe accompagne le spectacle d’un accès à sa playlist et d’un Livret des 12 jeux permettant de réactiver les représentations de la culture hip hop balayées pendant la représentation, au-delà du dépassement de soi et de la confrontation à l’autre. Avec Héraclès sur la tête, Anne Nguyen fait du danseur hip hop un héros des temps modernes, représentant d’une jeunesse en lutte dans un contexte de précarité et de violence. Et surtout un héros attaché à son art, qui est d’abord une culture et un mode de vie avant toute récupération politique. Le dernier geste des danseurs, le doigt qui tourne autour de la tempe comme pour nous dire « think about it », est très éloquent : il nous invite à dépasser le format de cet exposé en corps et en musiques pour embrasser le mouvement hip hop dans ses dimensions historiques et culturelles souvent laissées de côté.

Nathalie Yokel