À partir de son propre vécu, Franck Berthier et les siens auscultent l’expérience d’un suicide assisté. Temps suspendu obligeant à faire face à l’essentiel, la partition invite à saisir l’infinie valeur du présent et des liens qui unissent les êtres. Autour de Marie-Christine Barrault, lumineuse.

C’est une expérience intime, marquante, qui a fait naître ce spectacle. En 2007, le metteur en scène Franck Berthier a accompagné en Suisse son amie, la comédienne Maïa Simon, atteinte d’un mal incurable, qui avait décidé de recourir au suicide assisté. Seize ans plus tard, la nécessité s’est imposée à lui de raconter sur un plateau de théâtre ce voyage à Zurich, qui l’a transformé, dont il a confié l’écriture à Jean-Benoit Patricot. « Rarement je n’ai perçu autant de force vitale que lors de ces trois jours », indique-t-il. Loin de toute volonté de militance, au-delà des nécessaires débats moraux et juridiques qu’implique la question de la fin de vie, ici mis en jeu surtout par la relation entre la mère et le fils, la pièce plonge dans le vécu des relations, dans l’intensité d’un périple à la fois hors du temps et rivé à lui. Lorsque le vertige d’une fin programmée transforme la valeur du présent. Lorsque, entre révolte et acceptation, les faux-semblants et les tabous n’ont plus cours.

Force vitale et puissance de la mémoire

Le voyage rassemble la comédienne Florence Klein (double théâtral de Maïa Simon), son fils, sa belle-fille et sa fidèle amie, elle aussi actrice. Dernier coucher de soleil, dernier dîner, dernière nuit… Florence les encourage à accepter son choix, à vivre pleinement, à se délester des tensions. « Si les adieux sont bien faits, le souvenir est plus riche », dit-elle. Lumineuse, toujours juste, Marie-Christine Barrault interprète la comédienne dans une forme de sérénité. Marie-Christine Letort, Magali Genoud et Yannick Laurent forment un trio au jeu vif et contrasté. La présence fantomatique d’Arben Bajraktaraj initie une parole métaphysique, parfois énigmatique, ouvrant vers l’absolu mystère de l’après. Il n’y a aucune mièvrerie, aucun accent emphatique dans la mise en scène, agrémentée d’une bande sonore et de brèves séquences vidéo, tel ce long travelling dans un couloir d’hôpital qui inaugure la pièce. Ce qui émerge avant toute chose, à travers la vitalité des relations, c’est un hymne à la vie, à l’infinie valeur du présent.

Agnès Santi