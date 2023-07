Vive le Sujet ! Tentatives : Lazaro Benitez et Blandine Rinkel, entre préoccupation politique et entente intime

La deuxième série de Vive le Sujet ! Tentatives invite le spectateur à faire le grand écart entre un récit politique en Colombie et un récit en forme de confidence surgissant du passé.

Dès le premier abord, la scène de Lazaro Benitez, chorégraphe et chercheur en danse d’origine cubaine, dévoile ses références au peuple Wayuu : les pelotes colorées rappellent leur artisanat, et le rouge, qui occupe une place particulière dans leur culture, recouvre ici les corps. Ceux-là se lancent d’abord dans un ballet de formes informes, fantômes flottants sans devant ni derrière sous de larges tissus couleur sang. Beaucoup d’images se fabriquent dans Occupation, qui tient autant de l’installation que de la danse et de la mise en corps de récits. L’impact visuel de la performance fonctionne pleinement pour accompagner le récit de ce peuple de Colombie, qui voit sa culture et sa communauté se défaire à mesure que l’industrie colonise leurs terres. Les performeurs tissent la toile d’une cartographie qui s’effiloche et laisse place aux multinationales de l’exploitation minière. Les mots disent les morts, même étouffés ici sous le tissu des artistes, comme là-bas par la poussière du charbon. C’est le chant, douloureux, qui clôt cette traversée saisissante.

Des histoires de vie

C’est Blandine Rinkel qui prend la suite avec L’entente, proposition fusionnant son amour des mots, de la musique et de la danse. Gabriel Legeleux, alias Superpoze, accompagne musicalement ce monologue semblant surgir de souvenirs de l’autrice. Louis (l’ouïe ?) est le personnage principal du récit, oncle lointain, banal, taiseux et à moitié sourd que la narratrice revoit à l’occasion d’un séjour en Bretagne. Des confidences inattendues sur la disparition de sa femme viendront interroger cette relation, cette « entente » improbable que l’on découvre au fur et à mesure. Le personnage incarné par le danseur Clément Gyselinck offre une présence poétique et un support à la narration, mais parfois trop énigmatique sous la verdure qui l’engonce. On peut, au final, rester simplement touché par cette histoire de vie que l’on écoute, tout ouïe.

Nathalie Yokel