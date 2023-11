Noé Soulier et la Trisha Brown Dance Company : une soirée exceptionnelle

Pour la première fois de son histoire, la Trisha Brown Dance Company passe commande à Noé Soulier d’une création qui s’articule avec son répertoire. Une soirée exceptionnelle.

In the Fall (En automne) est une pièce signée Noé Soulier, qui sait rester simple comme son titre l’indique, tout en ouvrant un champ des possibles chorégraphiques. Débutant dans une pénombre où seuls les corps semblent prendre la lumière, s’écrit sous nos yeux un duo tout en complémentarité, où une figure complexe se construit à deux. Alors se déploie un mouvement absolument somptueux dans ces corps comme saisis en plein vol, à la limite de la chute. Les ensembles défient les contraintes gravitaires, dépassent les limites auxquelles ces corps non célestes sont assignés. Dans In the Fall, le mouvement, porté par des danseurs et danseuses d’exception, va le plus loin possible, comme s’il s’allongeait infiniment, dépassant même leurs extrémités physiques. La chorégraphie joue du répons et du contrepoint, les interprètes se rassemblant en brefs unissons aussitôt brisés qui composent une calligraphie de l’espace, avant d’alterner instants élégiaques et accélérations démoniaques, ensembles un peu sportifs et moments plus légers que l’air. In the Fall avec sa puissance et sa grâce s’inscrit dans une histoire de la danse et instaure un dialogue rêvé entre deux chorégraphes, deux époques, mais avec une même compagnie.

Chorégraphies inaltérables

Working Title est une pièce époustouflante, joyeuse avec ses costumes bigarrés un peu seventies, rapide, dynamique, tout en courses, en sauts plein d’allégresse, dont certains sont presque perpendiculaires au sol. Le mouvement y est imprévu. La gestuelle conjugue simplicité et sophistication La musique de Peter Zummo, avec des accents de gamelan indonésien ou de cirque, ajoute à cette impression de légèreté pleine d’entrain. For MG : The Movie, (1991), est un hommage à Michel Guy, fondateur du Festival d’Automne. La chorégraphie explore une danse complexe, sans force ni élan, qui évolue dans une sorte de douceur mélancolique et d’abandon mystérieux. La gestuelle oscille d’une fluidité séduisante et sensuelle à la mise en espace de formes quasi-immobiles affinant la perception du mouvement dansé. Ralentis, subtils décalages, atmosphère lumineuse d’un automne qui laisse filtrer ses derniers éclats ou fumées noires qui envahissent le plateau auréolent la pièce d’une beauté énigmatique. Comme dans un film, bruits métalliques ou mécaniques, coup de feu, ou même canette qui roule au sol font entrer la vie dans la partition, une forme de narration invisible qui souligne l’émergence de mouvements flottants.

Agnès Izrine