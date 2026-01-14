« Imminentes », la douce puissance de Jann Gallois
Dans sa dernière création construite en deux irrésistibles crescendos, Jann Gallois orchestre la communion de six danseuses et nous invite à cultiver notre douce puissance.
Ce qui frappe dès le premier instant c’est l’intensité et la bienveillance du regard de ces deux jeunes femmes qui, face à face, avancent l’une vers l’autre jusqu’à tourner tête contre tête, épaule contre épaule. Ce qui frappe également c’est la lenteur avec laquelle elles exécutent leur mouvement, qui ne s’interrompt que pour accueillir une troisième puis une quatrième, qu’elles reçoivent yeux dans les yeux, avec la même attention et la même profondeur. Maintenant six, elles développent en rang serré, ne formant qu’un seul organisme, une danse du toucher qui multiplie les gestes de tendresse. Tandis que le rythme peu à peu s’accélère elles déploient, sans jamais se lâcher les mains, une ronde joyeuse et libre qui navigue, se noue et se dénoue de mille ingénieuses manières. On pense alors à La Danse, fameux tableau de Matisse, à la « Danse libre » d’Isadora Duncan où à ces photos des membres de la troupe d’Anna Halprin virevoltant souriantes dans la nature californienne. Mais voilà que la musique se hâte et pulse, dans un même élan jouissif nos dames se transforment en combattantes enchaînant les courses, les portés, vibrant dans un grand unisson.
Une attention à l’autre de tous les instants
Imminentes a été notamment inspiré à Jann Gallois par Puissance de la douceur de la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle. Et c’est ce que nous donne à voir ces six danseuses qui semblent puiser leur liberté, leur force et leur énergie, en un mot leur puissance, dans une tendre sororité, dans une attention permanente à l’autre, dans le soin qu’elles portent à chacune d’entre elles. Face à un monde toujours plus belliqueux, la nouvelle co-directrice de l’Agora, cité internationale de la danse, nous invite avec ce dernier opus construit en deux crescendos à considérer un autre chemin possible, nous rappelle, à l’instar d’Anne Dufourmantelle, que « nous sommes toutes et tous une force tranquille capable de s’élever et de lutter sans haine » comme le déclarait Jann Gallois dans nos colonnes. Cette démonstration palpable et réjouissante d’une douce puissance reçoit lors de ses représentations à Suresnes Cités Danse une très longue standing ovation.
Delphine Baffour
Spectacle vu au Théâtre de Suresnes Jean Vilar dans le cadre de Suresnes Cités Danse.
