L’artiste Ryoji Ikeda, invité de l’Ircam

Dans son Espace de Projection retrouvé, l’Ircam élargit ses horizons vers l’électro et des concerts à forte dimension visuelle.

Lieu de recherche, d’enregistrement, de concerts, d’ateliers, cette salle à l’acoustique modulable – par le jeu de 171 parois mobiles prismatiques – et au dispositif de diffusion sonore sans égal – avec ses 339 haut-parleurs – devient terrain de jeu pour musiciens et performers de l’électro. Après un set en demi-teinte de Richie Hawtin en février, la deuxième étape d’Électro-Odyssée 2024 accueille, en liaison avec le festival Sonic Protest, Ultratronics, de Ryoji Ikeda, construction abstraite de bruits blancs, semblants de voix et rythmes marqués. En première partie, la performance très physique d’Ash Fure et Acétylène, de Lise Barkas et Yann Leguay, qui convoquent vielle à roue et cornemuse.

Jean-Guillaume Lebrun