Daniele Gatti et l’Orchestre de l’Opéra autour de Wagner et Strauss

Le chef italien fait chanter les musiciens de l’Opéra de Paris dans des pages purement orchestrales de Wagner et Strauss.

Sans chef titulaire depuis la démission de Gustavo Dudamel, l’Orchestre de l’Opéra s’en remet pour ce concert à Daniele Gatti, dont l’activité se partage entre lyrique et symphonique. Son programme – déjà proposé avec les orchestres de Genève, Florence ou Leipzig – ne dit pas autre chose, qui réunit deux des plus grands créateurs de l’opéra romantique et post-romantique, mais dans des pages où l’orchestre prend seul en charge le récit : les extraits symphoniques du Crépuscule des Dieux, comme un condensé de l’opéra de Wagner et de ses motifs, et le trépidant poème symphonique Une vie de héros de Strauss, suite d’allégories plutôt que narration linéaire.

Jean-Guillaume Lebrun