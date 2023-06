Créée en 1996 au Théâtre Marigny, à Paris, avec Alain Delon et Francis Huster, la pièce à suspens d’Éric-Emmanuel Schmitt est cette année mise en scène au Théâtre du Chêne Noir par Paul-Émile Fourny.

Prix Nobel de littérature, Abel Znorko mène une existence solitaire sur une île isolée de la mer de Norvège. Jusqu’au jour où Erik Larsen débarque chez lui pour l’interviewer sur sa dernière œuvre, livre qui révèle une correspondance entre l’auteur et une femme inconnue. S’ensuit « un jeu de la vérité cruel et sinueux, rythmé par une cascade de révélations que chacun assène à l’autre au fil d’un suspense savamment distillé ». « La pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt est une formidable machine à jouer, déclare Paul-Émile Fourny, avec deux rôles d’une grande complexité, qui révèleront les vraies natures des deux personnages ». Sait-on jamais qui est l’être aimé ? L’amour partagé n’est-il qu’un heureux malentendu ? Incarnée sur la scène du Chêne Noir par Hugo Becker et Pierre Rochefort, Variations énigmatiques oppose deux visions antagonistes de la relation amoureuse.

Manuel Piolat Soleymat