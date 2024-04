Le Centre Culturel Coréen organise au Théâtre du Châtelet une soirée de breaking exceptionnelle qui voit se rencontrer le Pockemon Crew et le studio 1MILLION.

D’un côté nous avons le Pockemon Crew qu’il est difficile de ne pas connaître lorsque l’on est français et que l’on s’intéresse un tant soit peu à la danse. Roi des Battles, lauréat de multiples concours nationaux et internationaux, il peut encore se targuer aujourd’hui d’être le plus titré au monde. Emmenée par Riyad Fghani, la compagnie a aussi investi les théâtres avec des créations toujours électrisantes et impressionnantes de technicité, et a même partagé la scène avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon. Ils seront présents au prochain Festival Off d’Avignon avec leur nouvelle création De la rue aux Jeux Olympiques. De l’autre nous avons 1MILLION, studio et académie de danse sud-coréenne créée à Séoul en 2015, moins célèbre dans nos contrées mais extrêmement populaire à l’international – en témoignent leurs 1,7 millions de followers sur Instagram et 26 millions d’abonnés sur YouTube – pour mettre notamment l’art de ses danseurs et chorégraphes au service d’artistes de K-pop de grande renommée.

Un battle au sommet entre France et Corée

Alors que le breaking fait cette année son entrée aux Jeux Olympiques, le Centre Culturel Coréen et le KOFICE (Korean Foundation for International Cultural Exchange) ont imaginé pour l’ouverture de la nouvelle saison culturelle Korea Season une rencontre au sommet entre ces deux groupes dans l’écrin du Théâtre du Châtelet. Le meilleur du hip-hop français et coréen s’affrontera donc dans un battle amical pulsé par un DJ, dans un spectacle chorégraphique intitulé Urban Pulse Uprising qui promet de « prôner fièrement la fusion artistique et porter haut les couleurs du breaking ». Last but not least, l’équipe de 1MILLION dispensera quatre ateliers exceptionnels à la Maison de la Corée (Cité Internationale universitaire de Paris) les 29 avril et 3 mai. Avis aux amateurs de K-pop et de danses urbaines !

Delphine Baffour