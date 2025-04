« °Up » de Fouad Boussouf, entre violon et football freestyle

Fouad Boussouf réussit la prouesse de marier violon et football freestyle dans un épatant duo ludique et poétique.

Marier sur scène ballon rond et violon est loin de tenir de l’évidence. C’est pourtant le pari que réussit haut la main Fouad Boussouf en conviant Paul Molina, alias Pablito, champion de football freestyle, et Gabriel Majou, brillant violoniste et compositeur, pour sa nouvelle création ludique et sensible °Up. A quoi peut donc bien tenir le succès de cette étonnante alchimie ? À l’épatante virtuosité des deux jeunes hommes, certes, mais cela ne suffit pas. Au mariage de leurs deux personnalités, sans aucun doute. Quand le premier est capable de ralentir le tempo, de suspendre son geste pour ajouter de la poésie à la prouesse, le second a la fougue nécessaire pour manier par instants son instrument électrique à la manière d’un rockeur déchaîné. À la magie d’une rencontre, évidemment, tant il est évident que ces deux-là sont devenus complices, se défiant et jouant ensemble avec une joie éminemment communicative.

Quarante minutes de pur plaisir

Mais cela tient certainement plus encore à l’intelligence avec laquelle Fouad Boussouf orchestre et chorégraphie cette union des presque contraires. Orchestre puisque le ballon sait devenir, comme les battements de pieds des deux interprètes, vecteur de rythme et de son dans ses rebonds au sol. Chorégraphie car nos deux compères dansent bel et bien, et même dansent ensemble. Dans une écoute mutuelle de chaque instant, les gestes de l’un répondent à ceux de l’autre, à moins qu’ils ne dessinent tous deux une ronde. Dans ce qui pourrait ressembler à des pas-de-deux, les bras de Grabriel Majou enserrent par exemple le corps de Paul Molina sans pour autant qu’il ne cesse de jouer de son violon. De rires lorsqu’ils se provoquent et échangent leurs instruments en moments de grâce alors que le ballon semble prendre vie et léviter autour ou à côté des corps, le directeur du Phare et ses interprètes nous offrent quarante minutes de pur plaisir.

Delphine Baffour