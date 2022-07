Guy-Pierre Couleau crée cette comédie grinçante du québécois Guillaume Corbeil, récompensée par le Prix Michel-Tremblay en 2016. Moana Ferré et Nils Ohlund mettent en jeu un vrai-faux dialogue, qui fait semblant de vendre du rêve pour mieux dézinguer le puissant mirage matérialiste.

Deux agents immobiliers nous accueillent, débordants d’enthousiasme pour un projet idéal qui saura combler toute la panoplie de nos désirs afin d’atteindre, enfin, un bonheur rayonnant. Beaux, jeunes, avec des airs de Richard Gere et Julia Roberts, chacun d’eux a acheté un appartement ou plutôt une unité dans la Cité Diorama. Ils se lancent dans la description de ce que serait notre vie rêvée par Diorama, avec micro sur pied pour bien se faire entendre. On attend alors que l’histoire merveilleuse se fissure, que paraissent les failles et les insatisfactions de la vraie vie, mais toujours c’est cette vie au conditionnel qui reprend le dessus, même lorsque l’imprévu surgit et que des choses terribles sont dites.

Bonheur frelaté

Tyrannie de l’image, fantasme de bonheurs frelatés devenus plus vrais que vrais, consumérisme et conformisme structurent la partition aiguë, cinglante, très exigeante pour les comédiens, sans plus de frontière entre le vrai et le faux. Sous la direction de Guy-Pierre Couleau, Moana Ferré et Nils Ohlund tirent leur épingle du jeu, et aiguiseront encore leur jeu subtil au fil des représentations.

Agnès Santi