Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate

Théâtre burlesque, bruitage en direct, film d’animation, marionnettes… Le spectacle total conçu par Christophe Moyer raconte une histoire qui est celle de notre monde, dans ses dimensions sociale et politique.

C’est un angle tout à fait singulier que la compagnie Sens Ascensionnels a choisi pour parler aux enfants de notre monde en mutation, et de son avenir à l’aune d’un passé qu’il faut connaître. La pomme de terre est le personnage principal et attachant de cette odyssée, occasion de raconter ce par quoi elle et ses ancêtres sont passés pour qu’elle devienne aujourd’hui la reine de nos assiettes et de nos fast-foods, gorgée de pesticides, ballotée entre industrie agroalimentaire et écologie alternative. De l’Amérique du Sud où elle fut vénérée à son importation par les conquistadors, d’bord rejetée par les Européens avant d’être adoptée, tout concourt à nous faire ressentir une histoire mondiale des relations entre les hommes, les continents, avec ses effets de domination, d’ostracisme, de peur de l’autre, d’une façon légère, plaisante et documentée.

Nathalie Yokel