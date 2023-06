De quoi Arthur Rimbaud était-il en quête ? Le seul en scène dont Mickaël Winum est l’auteur et interprète n’entend pas seulement retracer la vie du poète. L’ambition qui porte la création est de nous faire passer de l’autre côté du miroir.

« Ses poèmes nous les avons lus, nous en avons aussi entendus les sonorités, mais quelle a été la musique de sa vie ? » interroge Mickaël Winum. La question a lancé la création de ce seul en scène, également porté par la volonté commune à l’auteur et à la metteuse en scène, Brigitte Arnaudet Haby, d’aller à la rencontre d’Arthur Rimbaud, leur poète favori. Avec comme intention de « retracer cette vie et ses multiples facettes, certes, mais avant tout et surtout de découvrir ou de redécouvrir ensemble l’homme sensible qu’il a été. Où va-t-il ? Que veut-il être ? A quoi aspire-t-il ? ». Séquencée en six tableaux, la traversée de l’existence du poète est appelée à se déployer dans un espace scénique dont la sobriété joue d’effets de contraste.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens