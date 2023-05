Une 38e édition du Festival de Radio France Occitanie Montpellier qui met l’accent sur la jeunesse.

Pour signer sa renaissance, la 38e édition du festival met l’accent sur la jeunesse.

Le Festival renoue avec la tradition des concerts de 12h30 au Corum (salle Pasteur) où l’on entendra dans des programmes pleins de découvertes quelques-uns des plus brillants musiciens de la toute jeune génération : les pianistes Jodyline Gallavardin et Kevin Chen, le violoniste Daniel Matejča, le clarinettiste Lilian Lefebvre, le violoncelliste Philipp Schupelius ou encore le Trio Da Vinci. Alexandre Kantorow, 26 ans, sera quant à lui la vedette du concert d’ouverture (Concerto n° 4 de Beethoven sous la direction de John Eliot Gardiner) et d’un récital Brahms-Schubert le lendemain. La transmission vers les artistes en devenir est aussi illustrée par l’Académie d’orchestre animée par Mikko Franck et une master-class publique offerte par le Quatuor Modigliani.

Transmission et découvertes à foison

Les quelque 90 concerts du festival, dans des salles de concerts, des lieux inhabituels ou en plein air, à Montpellier et en métropole, réuniront les orchestres de Radio France, ceux de Montpellier, Toulouse ou encore Les Siècles et l’Orchestre français des Jeunes – sans compter les rendez-vous jazz ou électro. La programmation fait la part belle aux chefs-d’œuvre de jeunesse, tels la Symphonie fantastique de Berlioz ou le Concerto pour violon n° 1 de Bartók (par Alena Baeva). Enfin, le festival reste fidèle à sa tradition baroque avec un concert scénographié autour du personnage de Médée avec Lucile Richardot et l’ensemble Les Surprises.

Jean-Guillaume Lebrun