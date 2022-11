You & The Night & The Music

En décembre, la radio TSF Jazz propose un programme de fête à ses fidèles.

C’est un rituel, un lundi de décembre où TSF Jazz convie certains de ses auditeurs, les plus chanceux (un bon millier) – les autres pouvant écouter la retransmission en direct – à venir écouter en direct une forme de rétrospective de l’année. Plus de trois heures de concerts afin de revivre le millésime écoulé, cette performance conçue comme un programme radio a pour cahier des charges : jouer pas plus de six minutes, avec un changement de plateau de quinze secondes top chrono. Forcément, il y en aura pour tous les goûts, pour ceux qui aiment le swing comme ceux qui aiment les lendemains qui dézinguent.

Encore une année éclectique

Cette dix-neuvième édition n’échappe pas à cette règle d’un éclectisme qui témoigne de la nature d’une musique décidément incernable. Jugez plutôt : l’invité d’honneur se situe du côté du blues (l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau) et l’orchestre de cérémonie est du genre classique (The Amazing Keystone Big Band), mais parmi les musiciens invités on retrouve deux adeptes des versions latines, le chanteur colombien Yuri Buenaventura et le pianiste cubain Roberto Fonseca. Ils ne seront pas les seuls au rendez-vous : les Anglais de Kansas Smitty’s, le contrebassiste Avishai Cohen, ou encore Jon Cleary, venu de La Nouvelle Orléans, Laurent Bardainne et son terrible Tigre d’Eau Douce, Anne Paceo et son passionnant projet S.H.A.M.A.N.E.S. Mais s’il en est un qui devrait avoir toute sa place, au top dans les référendums de fin d’année, c’est bien Biréli Lagrène dont le récent solo est d’ores et déjà élevé au rang de classique.



Jacques Denis