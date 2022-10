« Un bon job » de Stéphane Robelin, une pièce sur les ravages du libéralisme prêt à tout vendre

Johana s’achète un « homme à penser » pour s’épargner la peine de réfléchir. Stéphane Robelin met en scène la dystopie humoristique qu’il a écrite sur les ravages du libéralisme prêt à tout vendre.

« Je n’ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. » dit Kant dans son opuscule sur les Lumières, remarquant que celles-ci se définissent par la capacité d’autonomie intellectuelle et « la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable ». « Sapere aude ! » : telle est la devise à laquelle Johana renonce en s’offrant les services de Raphael, un « homme à penser » qui la remplace pour alléger sa charge mentale et venir au secours de son entendement guetté par le burn-out. Stéphane Robelin « décortique les rouages de notre monde marchand à travers les péripéties d’une famille » et « pointe ce que l’on est prêt à vendre de soi pour adhérer aux règles communes, mais aussi ce que l’on est prêt à exploiter chez l’autre pour rentabiliser son business ». Sophie Vonlanthen, Lionel Nakache, Juliette Marcaillou, Philippe Chaine et Tom Robelin interprètent cette satire de la servitude volontaire des décérébrés modernes.

Catherine Robert