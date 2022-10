Marjorie Nakache monte Les femmes sont occupées de Samira el Ayachi

Marjorie Nakache met en scène le roman de Samira el Ayachi en croisant son récit avec ceux qu’elle a recueillis auprès d’habitants de Stains, afin de comprendre comment la vie matérielle englue les femmes.

Toute occupation est un divertissement. Pascal le remarque à propos des charges publiques et de la chasse : les hommes qui s’y adonnent oublient ainsi leur misérable condition. Mais quid des femmes, qui sont des proies plutôt que des chasseurs, et auxquelles on interdit les responsabilités sociales et politiques ? On les occupe autrement pour les en détourner, en leur réservant la gloire immense de lancer la machine à laver, torcher les gosses et remplir le frigo. Voilà un divertissement infiniment moins noble, mais qui a l’immense mérite de laisser le champ libre aux hommes pour conserver le pouvoir. La femme dont Samira el Ayachi raconte la vie est de celles-là. Mère célibataire et artiste débordée, « elle jongle avec sa solitude sociale, sa solitude existentielle, et s’interroge sur les liens invisibles entre batailles intimes et luttes collectives ».

Toutes pour tous, tous pour toutes

Né de la rencontre entre Marjorie Nakache et Samira el Ayachi, le nouveau projet du Studio-Théâtre de Stains s’inscrit dans la tradition d’alarme politique qui l’honore depuis toujours, en s’intéressant cette fois au « drame silencieux dont nous payons tous le prix : le système actuel coupe la société de la contribution au monde de ces femmes », comme le remarque l’auteure. Au dialogue entre le personnage et elle-même, porté par Farida Ouchani et Gabrielle Cohen, Marjorie Nakache ajoute « les témoignages des habitants de Lille et de Stains, femmes, mais également hommes et enfants ». « Ce kaléidoscope de témoignages sera confronté à la parole artistique. S’instaurera alors un processus créateur, une intersubjectivité aux variations infinies qui poétisera et prolongera le sens du récit. » Un spectacle pour transformer les victimes en militantes et lutter contre la confiscation du monde par ceux qui s’obstinent à croire que les femmes ne sont bonnes qu’à les servir.

Catherine Robert