Accompagnée par le bassiste François Puyalto, Laure Slabiak, alias Blaubird, propose des arrangements de chansons médiévales et baroques qui jettent un pont avec la chanson d’aujourd’hui.

Venue du chant lyrique qu’elle a pratiqué pendant une quinzaine d’années, plus particulièrement dans la musique de la Renaissance et baroque, Laure Slabiak, alias Blaubird, concrétise avec François Puyalto, auteur-compositeur et bassiste qui a accompagné plusieurs figures de la variété française, son désir de redonner vie à ce patrimoine de manière plus contemporaine, et de « mieux faire renaître une époque à la lumière de la nôtre ». Pour son premier programme décloisonnant les répertoires, le duo Tyger Tyger, dont le nom reprend le titre d’un poème de Blake, puise dans le corpus des chansons et des airs de cour français du XIème au XVIIème siècle, qu’il adapte dans des formes le rapprochant de la chanson d’aujourd’hui. Ces réécritures où la basse électrique prend le relais de guitare baroque, du théorbe ou du luth, mettent en résonance Machaut et Charpentier avec Dirk Annegarn et Serge Gainsbourg. Dans une mise en scène de Xavier Lacouture, ce métissage de folk songs intemporelles rend sensibles des parentés d’écriture qui enjambent le clivage des époques.

Gilles Charlassier