Piano et concert-lecture avec l’Orchestre national d’Île-de-France

Sous la direction de Alevtina Ioffe et Case Scaglione, les deux programmes de mars résument les engagements et l’identité plurielle de l’Orchestre national d’Île-de-France.

La défense de la musique au féminin par l’Orchestre national d’Ile-de-France s’affirme dans le concert dirigé par Alevtina Ioffe, l’une des cheffes les plus prometteuses de la nouvelle génération. La Russe dirige deux œuvres majeures créée autour de 1910 – le Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov dont Boris Giltburg affrontera la virtuosité extrême, et L’Oiseau de feu, dans la suite que Stravinski en a tirée quelques années après le ballet – et une commande contemporaine de la BBC à l’Américaine Read Thomas, Dance Foldings, inspirée par les liens entre arts et science. Sous la baguette de son directeur musical Case Scaglione, le programme « Les Immortels » illustre les passerelles que l’Orchestre national d’Île-de-France développe entre les disciplines pour renouveler la forme du concert. Puis sous les doigts de Shani Diluka, le Concerto pour piano n°23 de Mozart, qui a nourri aussi bien la danse que le cinéma, la pensionnaire de la Comédie-Française Séphora Pondi lira des textes rassemblés par André Lischke autour de Chostakovitch en contrepoint de sa Cinquième Symphonie.

Gilles Charlassier