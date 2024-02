Le magnifique opéra de Verdi, qui mêle intrigue politique et drame humain, revient, six ans après, dans la production controversée de Calixto Bieito, avec l’admirable Ludovic Tézier dans le rôle-titre.

Simon Boccanegra est une œuvre sombre. Plus sombre encore est sa lecture par Calixto Bieito, qui ne cherche aucunement à représenter les fastes du gouvernement des doges dans la Gênes du xive siècle. Le metteur en scène accorde sa scénographie à l’esprit du héros, hanté par le souvenir, celui de la femme et de la fille perdues – celle-ci sera retrouvée, puis perdue de nouveau –, celui de la mer aussi, qui libère et engloutit. Personnage complexe que Simon Boccanegra, ancien corsaire proclamé doge d’une cité divisée entre factions rivales, être déchiré qui veut raccommoder la République ; il y a en lui force et douceur, les deux parfaitement incarnées lors des représentations de 2018 par Ludovic Tézier. Le baryton retrouve ici la basse Mika Kares en Fiesco tandis que Nicole Car débute dans le rôle de Maria/Amelia.

Jean-Guillaume Lebrun