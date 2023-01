Truth is a four letter word, une création opératique à la MAC Créteil

Dans le cadre du festival Sons d’hiver, la Maison des arts et de la culture de Créteil présente le premier opéra de Fred Frith, Truth is a four letter word.

Guitariste virtuose de l’improvisation, compositeur de musiques de films et de documentaires, Fred Frith fait ses premiers pas dans le genre lyrique avec un sujet dystopique, qui pousse notre monde fluide et globalisé dans des retranchements ultimes où même la vérité n’a plus de sol. Revisitant le mythe de Narcisse et d’Echo pour contre-ténor et mezzo, avec l’intervention d’une comédienne pour le rôle de l’Opératrice, la création est écrite pour The International Occasional Ensemble, emmené par Fred Frith lui-même à la guitare électrique, une formation d’une douzaine de musiciens, au carrefour des répertoires classique, jazz et électro. En première partie d’une soirée qui s’inscrit dans la programmation éclectique du festival Sons d’hiver, la comédienne et vocaliste Elise Caron et le Quatuor Bela font revivre d’une manière contemporaine l’interprétation musicale des légendes galloises du Mabignonion.

Gilles Charlassier