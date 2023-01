Pelléas et Mélisande sous la direction de Susanna Mälkki avec ONF

Susanna Mälkki dirige l’Orchestre national de France dans Pelléas et Mélisande, avec Ben Bliss et Antoinette Dennefeld dans les deux rôles-titres.

Unique véritable opéra achevé par Debussy après une longue gestation, Pelléas et Mélisande résume, par sa prosodie raffinée et son envoûtant chatoiement orchestral, une certaine quintessence de la musique française. Six ans après la production d’Éric Ruf sous la baguette de Louis Langrée, l’Orchestre national de France le reprend pour deux concerts dirigé par Susanna Mälkki. Le duo d’amants éponymes est incarné par deux voix montantes de la nouvelle génération : le ténor américain Ben Bliss et la soprano française Antoinette Dennefeld, que l’on a récemment applaudie dans le rôle-titre de La Périchole. Luca Pisaroni (Golaud) et Alastair Miles (Arkel) comptent parmi les valeurs sûres d’un rendez-vous permettant de se plonger dans les sortilèges de ce Tristan und Isolde à la française, qui prolonge autant qu’il se départ de l’héritage wagnérien.

Gilles Charlassier