Tropique de la violence, d’après Nathacha Appanah, mise en scène Alexandre Zeff

Roman de l’autrice et journaliste Nathacha Appanah paru en 2016, Tropique de la violence nous confronte aux drames humains qui secouent l’île de Mayotte. Le metteur en scène Alexandre Zeff transpose ce texte au théâtre. Il crée un spectacle survolté : une plongée tonitruante au sein d’existences fracassées.

Tout va très vite. Dans une intensité de chaque instant. Sans nous laisser de répit, les scènes de Tropique de la violence s’enchaînent sur un rythme effréné. Elles font flèche de tout bois pour produire le théâtre obscur et exalté à travers lequel Alexandre Zeff porte à la scène le roman de Nathacha Appanah. N’espérons pas ici la moindre respiration. La moindre tentative d’apaisement. Les angles sont tranchants et les gouffres profonds. L’histoire, elle, est d’une âpreté définitive. Elle éclaire la vie chaotique de Moïse, un adolescent d’origine comorienne qui, alors qu’il n’était qu’un nourrisson, a rejoint illégalement l’île de Mayotte avec sa mère, avant d’être confié aux soins d’une infirmière venue de métropole. L’existence du garçon bascule de nouveau, quinze ans plus tard, lorsque sa mère adoptive meurt brutalement d’un accident cérébral. Livré à lui-même, Moïse s’installe au sein du plus grand bidonville de France, un endroit peuplé de mineurs isolés que l’on surnomme Gaza. Il tombe alors sous la coupe de Bruce, un caïd qui fait régner violence et terreur sur cette zone de non-droit.

Un patchwork pluridisciplinaire

Ce spectacle d’impeccable facture s’appuie sur le talent d’interprètes qui impulsent à la représentation la part de sensibilité et d’investissement physique que nécessite sa narration éclatée. Au premier rang d’entre eux, il y a la présence impétueuse des deux comédiens principaux, Alexis Tieno (Moïse) et Mexianu Medenou (Bruce), qui rendent palpable la souffrance de la chair et de l’esprit. À leurs côtés, les acteurs Thomas Durand et Assane Timbo, la percussionniste japonaise Yuko Oshima (en alternance avec Blanche Lafuente) et l’actrice-chanteuse-guitariste Mia Delmaë nourrissent eux aussi de leur pleine inspiration ce patchwork pluridisciplinaire croisant théâtre, musique, chant, rap, danse, projections de vidéos documentaires… Tout, ici, pointe vers un lyrisme exacerbé. Au risque de saturer l’espace d’images et de sons. À la frontière du rêve et du réel, cette version sur-théâtrale de Tropique de la violence n’en offre pas moins l’opportunité de belles et poignantes réflexions. Défenseur d’un théâtre ancré dans le social, Alexandre Zeff nous invite à regarder ailleurs, là où la pauvreté, la précarité et la criminalité transforment le quotidien en tragédie.

Manuel Piolat Soleymat