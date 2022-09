Comme l’oiseau et Entre chiens et loups, 2 mises en scènes acérées de Bérékia Yergeau

L’auteure et metteure en scène Bérékia Yergeau installe la compagnie OTEP pour une rentrée de colère et de dénonciation au Lavoir Moderne Parisien. Un théâtre puissant, acéré et frissonnant…

Amère et grotesque coïncidence : à quelques encablures du supermarché parisien du crack, qui pourrit la vie des habitants du Nord parisien, Bérékia Yergeau vient raconter l’origine de la gangrène, à des milliers de kilomètres de la capitale, lorsque, à Cayenne, les trafiquants envoient des mules convoyer la cocaïne qui servira à fabriquer le poison des zombies. Gloire au Lavoir Moderne Parisien, qui ose ainsi programmer une pièce sur un problème habituellement dissimulé sous le tapis ! Bérékia Yergeau ne mâche pas ses mots et dénonce avec une efficacité redoutable les conditions sociales et politiques qui conduisent les jeunes Guyanais à transformer leurs corps en valises à coco, avec l’espoir de gains faciles leur permettant de s’acheter les accessoires indispensables du bling-bling consolateur. Pauvres, exploités, méprisés, ils sont traités comme des merdes tout juste bonnes à venir chier de la drogue en métropole pour s’acheter des baskets rutilantes. L’écriture en vers libres, étonnante à l’oreille et sidérante dans sa capacité poétique à sublimer l’abjection, transforme la chute vertigineuse des trois personnages en tragédie flamboyante.

Alliance du verbe poétique et du geste politique

Comme elle a collecté, pour Comme l’oiseau, les témoignages de jeunes, de trafiquants, d’anciens détenus, de récidivistes et de parents impliqués ou touchés par le transport de la drogue entre Cayenne et Paris, Bérékia Yergeau en a fait de même pour Entre chiens et loups. Il faut voir ces deux spectacles l’un après l’autre pour mesurer l’ampleur des dégâts moraux et sociétaux que dénonce avec finesse la dramaturge, tout en goûtant son humour intelligent dans l’adresse au public qui clôt Entre chiens et loups, pièce créée en résidence au Lavoir Moderne Parisien. La confrontation entre la puissance de la conviction politique de ce second opus et le désespoir du trafic qu’aborde Comme l’oiseau, compose un diptyque passionnant sur la condition des asservis et la possibilité de leur libération. Mise en scène au cordeau, scénographie parfaitement adaptée à la salle, chorégraphie haletante de Muriel Merlin, très beaux costumes de Léa Magnien, magnifiques lumières de Michaël Creusy, comédiens intenses : entre tragédie et manifeste, Bérékia Yergeau et les siens rappellent l’essence politique du théâtre avec force, émotion, acuité et éclat.

Catherine Robert