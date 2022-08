Out of the blue de Silke Huysmans et Hannes Dereere

Dans le cadre du Festival d’Automne, Silke Huysmans et Hannes Dereere présentent un format original de performance documentaire autour du minage en eaux profondes.

On n’en peut plus de l’exploitation à tout va de la planète, mais la solution n’est pas simple. À partir de conversations vidéos menées au printemps 2021 avec trois bateaux d’industriels, de scientifiques et de militants écologistes, Silke Huysmans et Hannes Dereere proposent une performance autour de l’exploitation minière des océans. Après Mining stories et Pleasant Island, c’est la troisième partie de leur trilogie consacrée à ce sujet. Construite dans une logique contradictoire, qui explore les dangers et opportunités de cette activité en plein développement, cette performance venue de Belgique présente une forme extrêmement originale de scène documentaire qui s’inscrit au cœur de l’actualité.

Eric Demey