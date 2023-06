Comme chaque été depuis 1967, le cycle de musiques sacrées, que Jean Vilar a voulu comme un contrepoint musical et patrimonial pendant le Festival d’Avignon, fait vivre les orgues de tribune de la région. La programmation de l’édition 2023 s’articule autour de grands chœurs internationaux.

La mise en valeur du répertoire choral, avec une diversité et un nombre remarquables d’ensemble invités cette année, s’affirme dès l’ouverture, les 8 et 9 juillet, à Notre-Dame-des-Doms et à la Collégiale de Roquemaure, avec le Chœur d’enfants de Jitro en République Tchèque. Les pages a cappella couvrant quatre siècles de musique, de Gallus à Vodnansky, en passant par Brahms et Verdi, dialoguent avec les pièces pour orgue de Vivaldi, Pasquini, Marcello et Zipoli. Ce répertoire baroque est mis en valeur sur cet orgue modeste en termes de jeux, d’une facture spécifique à la Provence marquée par une double influence française et flamande, que l’on retrouve dans l’instrument de Malaucène, réalisé par Charles Boisselin et daté de 1712. Sur cet instrument Daniel Meylan propose des masterclasses du 12 au 19 juillet, et, le 16, Giulio Mercati un panorama de l’Europe musicale baroque, de l’Espagne de Cabanilles et Scarlatti à l’Allemagne de Böhm et Pachelbel, en passant par la France de Daquin et l’Angleterre de Haendel. En miroir dans ce même concert, les Britanniques du Bath Abbey Choir associent les polyphonies élisabéthaines de Tallis et Byrd, avec Mendelssohn et Messiaen. Le troisième chœur international invité vient de Slovénie. Le 22 à la Collégiale Saint-Agricol, en regard de Bach et la Cathedral Suite de Gordon Young, le Chœur du Conservatoire de Ljubljana choisit un florilège très éclectique, allant de Gallus et Lotti à Elgar, et des compositeurs slovènes contemporains, tels Lebic, Merku, Vulc ou Kastelic.

Transcriptions et créations

Sur l’orgue de l’Église de Notre-Dame-des-Doms le 19, Luc Antonini et le Quatuor Girard mettent en avant le répertoire de transcription et contemporain. Les Girard jouent Haydn et une adaptation pour quatuor du Cantique de Jean Racine de Fauré, et sont rejoints par le directeur artistique du festival pour la version pour quatuor à cordes et orgue du Premier Choral en ré majeur de Franck que Georges Guillard avait créée en octobre 2022, ainsi que des créations écrites par Grégoire Rolland, Isabelle Chauvalon et Luc Antonini lui-même pour cette formation originale. Enfin, la clôture à Beaumes-de-Venise avec le Gloria de Vivaldi dans la mouture condensée à quatre solistes, confiée à l’ensemble Cum Jubilo, fait résonner un orgue provençal plus tardif, du milieu du XIXe siècle, aux saveurs plus rustiques, récemment restauré par Pascal Quiroin, dans des œuvres de Haendel et Bach, incluant des transcriptions de Vivaldi par le Cantor de Leipzig.

Gilles Charlassier