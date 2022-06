Trash ! conception et jeu Ylana et Töthem

La compagnie espagnole Töthem propose une création explosive sur le thème du recyclage, qu’elle traite à travers l’humour, entre mouvements et percussions.

Dans un centre de recyclage, quatre travailleurs redonnent vie aux déchets. Tonneaux, brosses de toilettes, boîtes à outils, parapluies et bouteilles en plastiques sont détournés pour former un joyeux orchestre, mais aussi montrer avec humour les dérives de l’obsession matérielle… Habillés de combinaisons oranges et jaunes, les quatre interprètes chantent et jouent sur leurs percussions recyclées, dans des sketches colorés et dynamiques. Gorka González, co-créateur de la compagnie, a déjà à son répertoire une douzaine de spectacles musicaux sur le thème du recyclage et de l’environnement. Un spectacle pour toutes et tous !

Louise Chevillard