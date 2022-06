Avec « Bleu Silence » Carmela Acuyo fusionne danse, théâtre et chant lyrique

Avec Bleu Silence Carmela Acuya fusionne danse, théâtre et chant lyrique pour mieux dénoncer les violences conjugales.

Carmela Acuyo réunit six danseuses (dont elle-même), un danseur et une chanteuse lyrique pour dénoncer les violences conjugales. Comment glisse-t-on des mots d’amour aux gestes de haine ? Quelle complexité psychologique se joue dans le processus de destruction qui se déroule bien caché sous les silences, dans l’intimité des intérieurs ? Danses hip-hop et contemporaine, chant et théâtre fusionnent dans le spectacle. « Bleu Silence est un cri de victoire, pour celles et ceux qui ont survécu à l’enfer de la violence conjugale, ou d’espoir, pour celles et ceux qui n’ont pas réussi à en sortir… pas encore. »

Delphine Baffour