Voici le retour d’Hektor, le presque avatar de Matias Pilet. Un solo pour aller plus loin dans la connaissance de ce personnage singulier.

Dans la lignée de La Fuite, où Hektor se débattait avec sa tente de camping, Les Aventures d’Hektor le plongent de nouveau dans un environnement vivant, propice à provoquer des situations toujours plus déstabilisantes. Mais son talent d’acrobate et de danseur, son allure à la Chaplin et son burlesque façon Keaton sauront tourner les pièges à son avantage ! Ici, la scénographie, les techniques de magie, et l’utilisation de l’image vont plus loin dans ce que peut nous offrir ce personnage de lui-même, alors que se recomposent son identité, son être au monde, son histoire, toujours sous la houlette d’Olivier Meyrou et Stéphane Ricordel. Ses racines, sa fragilité, se mettent au jour en creux d’une virtuosité acrobatique qui n’oublie pas de laisser toute sa place à la poésie.

Nathalie Yokel