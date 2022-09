Thomas de Pourquery et Supersonic

Prototypé en 2011, le vaisseau Supersonic piloté par le chanteur et saxophoniste Thomas de Pourquery a depuis réussi son pari initial : nous envoyer vers des contrées irradiantes.

Du divin messager Sun Ra auquel il rendit hommage dans le premier disque de ce drôle de band, le saxophoniste au look hérétique a retenu un goût pour l’ouverture vers d’autres mondes. Et dès lors, son ouverture n’a cessé de se poursuivre, tout d’abord avec Sons Of Love, un titre programmatique en soi qui réaffirmait son désir d’amour suprême, puis à l’automne 2021 avec un troisième volet de ses pérégrinations intitulé Back To The Moon. « J’ai voulu fabriquer une playlist lumineuse, qui soit tout à la fois le vaisseau et la destination. Et puis cet album est une ode à la lune, tout simplement. Nous étions sur Saturne, et maintenant nous nous posons sur notre satellite pour contempler notre galaxie. »

J.Denis