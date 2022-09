Le Grupo Compay Segundo fête la sortie de son nouvel album

Ce Grupo qui a longtemps perpétué la tradition incarnée par Compay Segundo creuse désormais un nouveau sillon.

Bientôt vingt ans que Compay Segundo nous a quittés. Depuis, ceux qui l’accompagnèrent lors de son fabuleux retour au premier plan ont repris le flambeau de sa musique, le typique son cubain, mais aussi le boléro ou la guajira. Sous la direction de son fils Salvador Repilado, contrebassiste et directeur musical, le combo a sillonné la planète, enregistrant une poignée d’albums, qui continuent de faire vivre la légende, sans révolutionner le genre. C’est encore le cas de Vivelo, dont la sortie est annoncée pour le 29 octobre, qui a néanmoins l’ambition affichée d’incorporer à la tradition des éléments plus encrés dans les musiques actuelles qui se trament à Cuba. En atteste la présence de Maikel Dinza, surdoué (bassiste, guitariste, pianiste et chanteur) qui incarne le renouveau du son et incline vers la plus remuante timba.

J.Denis