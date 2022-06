Thierry Surace propose une mise en scène sensible de La Délicatesse de David Foenkinos

Adaptée du livre éponyme de David Foenkinos, la mise en scène de Thierry Surace, une première pour le texte, entend souligner les aspérités de l’apprentissage personnel, de l’acceptation, avec en filigrane les fragilités de la santé mentale.

L’histoire avait été mise à l’écran par l’auteur lui-même en 2011, et avait consacré Audrey Tautou et François Damiens. Thierry Surace en propose une mise en scène sensible, avec Sélène Assaf dans le rôle de Nathalie, et Jean Franco dans le rôle de tous les hommes de la pièce. Un parti pris qui permet de suivre le cheminement personnel de Nathalie à travers trois étapes fondamentales de sa vie : une grande histoire d’amour, un deuil et une reconstruction. Une mise en scène sobre, presque évidente – « Mais la vie n’est qu’une évidence » dit Thierry Surace – laisse place à une comédie romantique touchante, “délicate”. Qu’ont à faire ensemble une femme “belle” et un homme “laid” aux yeux de la société ? Une pièce à la croisée des choix de vie et du bonheur.

Louise Chevillard