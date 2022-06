La Diversité est-elle une variable d’ajustement… : intriguant spectacle de la Cie du Double

Une fausse conférence, une fausse élection, de faux écrivains, mais un véritable débat, essentiel, sur la diversité et les minorités. Dans la continuité de son travail poignant autour des questions de société, la Cie du Double propose une immersion décalée dans une actualité brûlante.

Amine Adjina, Gustave Akakpo et Métie Navajo ont abordé cette écriture collective via le prisme de leur propre identité, chacun étant issu de cette fameuse “diversité”. « Nous avons décidé de lui faire un sort » annoncent-ils d’emblée. Ce sort, c’est au cours d’une conférence et d’une élection du meilleur représentant de la diversité, qu’il sera scellé – par le public, entre autres, qui participe à ce débat en répondant à un questionnaire en amont de la représentation. Largement utilisé – parfois à tort – ce terme de diversité et surtout sa reconnaissance politique seront décortiqués avec humour. Car le mot n’est-il pas finalement un piège ? Intriguant !

Louise Chevillard