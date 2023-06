Marion Cousineau dans une adresse intime et délicate

Marion Cousineau, la plus québécoise des chanteuses françaises, donne le la dans une adresse intime et délicate.

La biographie de Marion Cousineau est, avant même d’écouter ses chansons, un petit voyage. Docteur en Études Cognitives diplômée de Normale Sup, son début de vie professionnelle au Québec la mène finalement à l’écriture, et depuis quelques années elle aiguise son nouveau métier de parolière et d’interprète. Son premier album, Nuances (2022 – Productions de l’Onde), réalisé par Yves Desrosiers, assied ce parcours avec une délicatesse qui se pose sans s’imposer. Seule en scène, armée de basse, piano, looper, c’est surtout par sa voix et son propos, et sûrement par son regard compagnon, qu’elle nous emporte dans l’introspection de ses personnages, avec une langue aussi française que québécoise. Elle chante et déclame des textes qui retiennent l’attention, jouant de virgules, de fines accélérations, avec une patte toute classique de chansonnière, consciencieuse, humaniste.

Vanessa Fara