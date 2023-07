“Tempête dans un verre d’eau” de Marie Carrignon et Clément Montagnier : une prouesse d’écriture en théâtre d’objet

Shakespeare, encore lui ! Comment lui résister ? La compagnie TAC TAC passe certes sa Tempête à la moulinette pour n’en garder que la substantifique moelle, mais elle le fait avec un mélange d’humilité et d’habileté qui lui permet de réussir son pari. Par le détour d’un discours sur la pièce contaminé par le surgissement de l’histoire personnelle du narrateur, Marie Carrignon et Clément Montagnier réussissent à multiplier les plans de narration et les thèmes : un tour de force !

Le théâtre d’objet permet de donner une dimension nouvelle à ce texte centré autour d’un homme dont le monde s’est effondré, exilé sur une île : en employant des objets-rebuts, comme des bouteilles de plastique vides et des circuits électroniques, la compagnie TAC TAC convoque un imaginaire qui peut rappeler un “continent de déchets”, ou au moins la crise écologique de l’anthropocène. Cela confère une actualité aiguë au propos. Pour le reste, il ne s’agit pas tant ici de monter La Tempête en 45 minutes que de s’appuyer sur l’œuvre originelle pour construire autre chose. Des vers shakespeariens, pas grand-chose ne subsiste. Restent alors les thèmes abordés : la solitude, le pouvoir de l’imagination, la trahison, la réconciliation de deux frères, une vision naïve de l’amour… Reste également la structure narrative de l’œuvre d’origine, résumée à grands traits, qui se mêle à une autre trame : la vie et l’histoire du narrateur cheminent en parallèle au récit et le percutent.

La complexité de Shakespeare alliée à l’apparente simplicité de l’objet

Ce ne sont pas moins de quatre espaces narratifs qui se superposent, avec une clarté impressionnante : le discours au présent d’un conférencier gaffeur, son histoire personnelle, le récit qu’il fait de La Tempête, et une projection de ce que serait sa propre vie sur une île déserte. C’est une façon d’amener, habilement, le public à comprendre comment la pièce de Shakespeare peut aussi parler de notre temps. C’est aussi l’occasion pour Clément Montagnier de ressortir ce personnage qui lui va bien, celui d’un narrateur désarmant de maladresse, derrière lequel il dissimule son savoir-faire dans la construction d’images limpides à base de trois fois riens. Il sait instaurer une proximité immédiate avec le public, et son duo clown rouge – clown blanc avec Marie Carrignon, qui fait la régie plateau et délivre l’épilogue, fonctionne joliment. Le rythme est prenant, et l’humour omniprésent désamorce le pathos avant qu’il ne pèse. C’est un spectacle jeune mais maîtrisé, recommandable à tous les âges.

Mathieu Dochtermann