Tchavolo Schmitt, maitre de la guitare swing, au Bal Blomet

Authentique héritier de Django Reinhardt, ce musicien est l’un des maitres de la guitare swing.

Manouche alsacien, enfant prodige de la guitare, Tchavolo Schmitt s’est fait connaitre il y a trente ans en jouant dans les films de Tony Gatlif. Plus récemment, il était l’un des quatre protagonistes des Fils du Vent, un documentaire sur les héritiers de Django Reinhardt qu’il considère comme un dieu. Revenu au disque l’an dernier avec Miri Tcherna enregistré après une longue pause, ce guitariste sensible et poète, épaulé par deux fous du swing, fait plus que perpétuer le legs de son maître : il le garde vivant, tendre et joyeux, entre le sourire et les larmes. Sa présence rare sur les scènes parisiennes vaut assurément le déplacement.

Vincent Bessières