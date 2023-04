En qualité de compositeur associé au Centre des Bords de Marne, Jean-Marie Machado trouve l’espace pour exprimer sa musicalité. Comme dans ce trio ouvert à tous les possibles.

« Pour ce concert, j’invite le percussionniste Zé Luis Nascimento qui, à mi-chemin entre la batterie et les percussions digitales, apportera cette nuance indispensable à mon esthétique aujourd’hui, et le contrebassiste Claude Tchamitchian pour son sens transversal de la musique répondant à mes compositions ouvertes sur les mondes des jazz actuels. » Jean-Marie Machado, dont les qualités d’écriture et d’arrangements trouvent un formidable écho au sein de l’orchestre Danzas, loue cette fois les potentialités du format trio pour Sorciers, un intitulé de programme qui promet de sortir des cadres convenus, pour aller creuser au cœur de la matière première qu’est le son, dans toutes ses dimensions.

Jacques Denis