Waterproof 2024, porté par Le Triangle à Rennes

Avec le festival Waterproof, porté par Le Triangle à Rennes, plongez joyeusement dans le grand bain de la danse.

Sous ce festival au titre imperméable se cache un grand rendez-vous de la danse dans toute sa diversité. Étendu sur tout le Pays de Rennes avec ses vingt-six partenaires, dans la ville et ses alentours, dans des lieux étonnants, et bien sûr dans les théâtres, ce sont quatre-vingts événements qui sont proposés aux publics. Spectacles, performances, ateliers, dancefloors, marathon de danse, dragshaw, projection, trainings et rencontres professionnelles, c’est un formidable moment pour entrer dans la danse sous toutes ses formes. Tout commence avec Les Rugissantes, un collectif artistique et solidaire pour une inauguration en fanfare avec le concours de la maîtrise de Bretagne. À cette ouverture éclatante correspond un final étonnant avec trois créations inattendues : KID#1 de Joachim Maudet, chef d’orchestre ventriloque qui à travers les cris d’une cour de récréation nous fait passer de l’enfance à l’adolescence ; Break de Bruce Chiefare qui invite à regarder la breakdance autrement en associant cinq danseurs à leurs bonsaïs ; Au bord du corps d’Eugénie Hersant-Prévert, un solo entre danse et cirque qui s’amuse de son corps pour mieux nous renvoyer au nôtre.

La danse prend le large

Reste vingt-deux spectacles à voir absolument, comme Maldonne de Leïla Ka avec cinq femmes percutantes et puissantes ; Témoin de Saïdo Lehlouh du CCNRB qui réunit vingt interprètes, pour la plupart autodidactes ; deux pièces incontournables de Pierre Rigal, Hasard aux folles combinaisons chorégraphiques et son solo culte Press. C’est aussi l’occasion de découvrir le formidable Kamuyot d’Ohad Naharin par le Ballet du Rhin, ou Acqua Alta, la pluie de pixels de la danse numérique d’Adrien M & Claire B. Il y a des spectacles insolites, comme ce Cépages dansants de la compagnie La Grive qui, avec un caviste et deux danseurs, offrent aux spectateurs un voyage de tous les sens ; ou Darling Millie & Friends qui offrent un aperçu de la scène Drag rennaise en forme de cabaret des plus ébouriffants, ou un spectacle danse et cirque En attendant le grand soir qui vous entraîne dans un… grand bal !

Soit une profusion si grande de propositions que nous ne pourrons pas toutes les citer, mais que l’on ne saurait trop vous conseiller d’aller voir sur place.

Agnès Izrine