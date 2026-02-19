Dans le cadre du dispositif 4X4 des Tréteaux de France, Tal Reuveny met en scène le texte de Simon Grangeat, Au bout de ma langue انا لا اشتكي. Quatre représentations sont programmées au Maif Social Club pour ce seul en scène qui aborde le bouleversement intime d’un jeune homme réfugié.

Le dispositif 4X4 place les rencontres au centre de la création. Celle entre l’auteur et le metteur en scène, puis avec l’équipe technique, et enfin la rencontre entre le public et un lieu du quotidien sensationnalisé par le théâtre. Dans Au bout de ma langue انا لا اشتكي, ce lieu est une mairie. Le jeune Taym (Omar Salem) a 18 ans, il peut enfin demander sa carte d’identité française. Dans cette mairie, il va ressasser tous les souvenirs qui l’ont mené à ce moment précis : le choc culturel lors de son arrivée en France à 9 ans, la barrière de la langue, les complications familiales… Slalomant entre l’arabe syrien et le français, le texte s’inscrit dans une exploration du chamboulement culturel entre deux pays, mais aussi des difficultés rencontrées par les migrants qui arrivent en France, et plus largement de ce que cela signifie « d’être étranger ».

Siloé Lemaître