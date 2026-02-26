Inspiré du film documentaire Où gît votre sourire enfoui ? de Pedro Costa, Et le reste c’est de la sauce sur les cailloux met en lumière l’univers artistique et la personnalité du couple de cinéastes Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Parvenant à imposer à la fois la finesse humoristique de leur geste et la profondeur dialectique de leur sujet, Alice Vannier et Sacha Ribeiro nous offrent en partage un habile grand écart.

En une heure et vingt minutes, dans la petite salle du Théâtre des Célestins, à Lyon, les jeunes interprètes Alice Vannier et Sacha Ribeiro (qui cosignent l’écriture et la mise en scène d’Et le reste c’est de la sauce sur les cailloux) nous ouvrent les portes d’une œuvre cinématographique qu’un petit club de passionnés admirent plus que toute autre. L’œuvre à la radicalité jusqu’au-boutiste, aux engagements esthétiques et politiques extrêmes, que construisirent à quatre mains et quatre yeux, durant plus de quarante ans, le couple de réalisateurs Danièle Huillet (1936-2006) et Jean-Marie Straub (1933-2022). À mille lieues de la réputation de rigorisme intransigeant qui colle à la peau des deux cinéastes, les cofondateurs de la Compagnie Courir à la catastrophe signent un spectacle souriant, accessible à toutes et tous, qui fait s’entrecroiser différents pans de narrations. D’abord, des informations sur l’univers et la biographie des Straub, ainsi que sur le parcours des deux comédiens, matière introductive adressée aux publics depuis l’avant-scène, sans effet de théâtralité. Puis, des scènes au jeu hyperréaliste qui reprennent en les adaptant des scènes d’Où gît votre sourire enfoui ?, documentaire qui montre Straub et Huillet au travail, lors du montage de la troisième version de leur film Sicilia!. Enfin, une mise en abyme qui nous plonge dans la conception d’un spectacle que souhaite consacrer aux cinéastes un duo d’artistes de théâtre.

Un couple, deux voix, une même vision du cinéma

Pour celles et ceux qui ne les connaissaient pas, Et le reste c’est de la sauce sur les cailloux sera l’occasion de découvrir les personnalités bourrues, sourcilleuses, pointilleuses à l’excès, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (qui obtinrent un prix spécial du jury pour l’ensemble de leur œuvre, en 2006, lors de la 63ème Mostra de Venise). Des personnalités entièrement, exclusivement dédiées à l’accomplissement de leur art. Elle, taiseuse, concentrée, au travail de façon quasi religieuse derrière sa machine de montage, se consacrant à chaque seconde, à chaque millimètre de pellicule comme nulle autre ne le ferait. Lui, loquace et pénétrant, grommelant, laissant échapper comme des évidences les principes essentiels de la vision de l’art cinématographique que tous deux ont en commun. L’idée, la matière, la forme. Le luxe de la lenteur. L’acuité de l’artisanat. L’idéal révolutionnaire. Le primat du regard. La relation aux spectateurs, considérés comme des citoyens, non comme des consommateurs… Se pose aussi, dans cette proposition aux lignes d’horizon multiples, la question de la vérité au théâtre, de la liberté, de la fidélité à un univers de création que Sacha Ribeiro et Alice Vannier ne cherchent pas à reproduire. Fantaisiste, malicieux, honnête et rigoureux, Et le reste c’est de la sauce sur les cailloux n’est pas un spectacle sur les Straub. C’est un spectacle avec eux, depuis la jeunesse des deux artistes qui l’ont pensé. Un spectacle habité par des fantômes exigeants et des réflexions amples sur l’anticonformisme, sur la valeur de l’authenticité.

Manuel Piolat Soleymat