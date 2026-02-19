La Terrasse

Jean-Louis Martinelli et Mounir Margoum adaptent « Un homme sans titre » de Xavier Le Clerc

Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt / d’après le roman de Xavier Le Clerc / adaptation de Jean-Louis Martinelli et Mounir Margoum / mise en scène de Jean-Louis Martinelli

Publié le 19 février 2026 - N° 441

Jean-Louis Martinelli et Mounir Margoum adaptent l’hommage de Xavier Le Clerc aux prolétaires déracinés et invisibles, venus faire tourner la sidérurgie française pendant les Trente Glorieuses.

Colonisation, misère, immigration, exploitation, relégation, racisme, anonymat : Xavier Le Clerc raconte l’itinéraire de son père, entre Kabylie et Normandie, qui « s’est déraciné pour que ses enfants s’enracinent ». Comment se construire quand on est le fils d’un homme sans titre, sinon de résidence et de transport ? Qui est cet homme, emblème de tous les immigrés venus reconstruire la France d’après-guerre, attaché à sa carte d’ouvrier comme à des papiers d’identité, assigné à n’être jamais que chair à canon ou chair à haut fourneau ? Seul en scène, le comédien Mounir Margoum « restitue avec justesse ce récit terrible et sensible » de la vie de Mohand-Saïd Aï-Taleb, père enfin nommé, et prête sa voix à son fils « qui parle à la première personne de cet héritage et de son trajet d’émancipation ».

Catherine Robert

A propos de l'événement

Un homme sans titre
du lundi 16 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026
Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt
2, place du Châtelet, 75004 Paris

Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 19h, samedi à 17h, dimanche à 15h.

Tél. : 01 42 74 22 77.

Durée : 1h20.

Alain Lenglet et Edith Proust revisitent Chrétien de Troyes
