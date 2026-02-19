Julien Gaspar explore un drame familial avec « La Gueule ouverte »

Traversée de secrets de famille à l’ère de l’IA et sur fond de cauchemars et de techno, La gueule ouverte créé par Julien Gaspar Oliveri risque bien d’étonner et de détonner.

Avec sa mini-série, Ceux qui rougissent, sur Arte, Julien Gaspar Oliveri apportait, via son personnage, son approche singulière et vivante du théâtre dans un atelier de lycée. Nul doute que La gueule ouverte palpitera également de vitalité. Une jeune femme hésite à retourner voir son père mourant. Autour des secrets de famille, de l’innommable inceste, six jeunes comédiens traversent conflits de loyauté et solutions psy produites par une IA. Dans un dispositif bi-frontal « une forme vive, musicale, parfois drôle, toujours en mouvement », traversée de cauchemars – les Fantasmas – et de musique techno. Face au drame familial, Julien Gaspar Oliveri mise sur « l’énergie pure des corps et des esprits ».

Eric Demey