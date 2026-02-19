La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Théâtre - Agenda

Julien Gaspar explore un drame familial avec « La Gueule ouverte »

©Photo de répétition de La gueule ouverte de Julien Gaspar Oliveri CR : Aurore Baldy
Photo de répétition de La gueule ouverte de Julien Gaspar Oliveri CR : Aurore Baldy

Théâtre de la Commune / Texte et mise en scène de Julien Gaspar-Oliveri

Publié le 19 février 2026 - N° 341

Traversée de secrets de famille à l’ère de l’IA et sur fond de cauchemars et de techno, La gueule ouverte créé par Julien Gaspar Oliveri risque bien d’étonner et de détonner.

Avec sa mini-série, Ceux qui rougissent, sur Arte, Julien Gaspar Oliveri apportait, via son personnage, son approche singulière et vivante du théâtre dans un atelier de lycée. Nul doute que La gueule ouverte palpitera également de vitalité. Une jeune femme hésite à retourner voir son père mourant. Autour des secrets de famille, de l’innommable inceste, six jeunes comédiens traversent conflits de loyauté et solutions psy produites par une IA. Dans un dispositif bi-frontal « une forme vive, musicale, parfois drôle, toujours en mouvement », traversée de cauchemars – les Fantasmas – et de musique techno. Face au drame familial, Julien Gaspar Oliveri mise sur « l’énergie pure des corps et des esprits ».

Eric Demey

A propos de l'événement

La gueule ouverte
du mardi 10 mars 2026 au samedi 21 mars 2026
Théâtre de la Commune
Théâtre de la Commune, 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers.

à 20h, le samedi à 18h, relâche dimanches et lundis. Tel : 01 48 33 16 16.

