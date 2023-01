Yankee Go Home : John Scofield au New Morning

Le guitariste John Scofield se fait plaisir en renouant avec ses premières amours rock adolescentes.

Bien qu’il soit l’un des plus influents guitaristes de jazz de sa génération, John Scofield a toujours cultivé la diversité de ses amours musicales, du rock au funk en passant par la folk. Avec Yankee Go Home, il le montre avec exubérance, prenant un plaisir de gamin à rejouer des tubes composés par les Grateful Dead, Neil Young, Buddy Holy ou Stevie Wonder. Autant de chansons qui sont l’une des marques de fabrique de l’Amérique, sur lesquelles, entouré d’un groupe marqué par la présence de Jon Cowherd (Fellowship de Brian Blade), il peut ciseler ses chorus, faire saigner la six-cordes et, comme il le dit, « reconnecter avec ses racines rock’n’roll d’adolescent ». On aurait tort de ne pas vouloir s’offrir avec lui cette cure de jouvence.

Vincent Bessières