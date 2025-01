Le spectacle de Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki, créé en mars 2023 à la MC93, continue sa tournée au Théâtre de la Concorde : prodigieuse union entre l’intelligence, la beauté et l’émotion.

Scène inaugurale hilarante où la naïveté du tyran renversé montre l’inanité des puissants, suivie d’une autre où trois comédiens parviennent, par le miracle d’une chorégraphie bouleversante et d’une mise en scène splendide, à mimer une foule en révolte. Scène clownesque où un bidon, un cageot et une chaise déglinguée servent d’accessoires pour élucider la question de la manière de trouver sa place, après que la révolte a eu raison de l’injustice. Prémices d’un collectif politique coordonnant les mouvements de trois balais. Scène finale autour du brasero de l’espoir alors que tout est encore à reconstruire… Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin ont composé un spectacle d’une rare acuité, d’une lumineuse intelligence et d’une sensibilité sidérante : l’inventivité rivalise avec la simplicité, l’audace avec l’émotion, le rire avec la profondeur d’analyse. Rien de dogmatique ou d’asséné, pas de surplomb sentencieux ; pas de sensiblerie niaise non plus, ni de ces fariboles romantiques qu’adorent les thuriféraires en chambre des révolutions : une langue simple et précise, une interprétation d’une justesse absolue (Mounira Barbouch, Helmi Dridi et Ghita Serraj sont remarquables) pour un spectacle haletant et brillant, drôle et poignant, beau et profond.

Éblouissant !

Le 17 décembre 2010, commence la révolution tunisienne de la dignité à Sidi Bouziz, après l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, jeune vendeur ambulant. Quatre semaines de manifestation, une grève générale et la rue devenue incontrôlable conduisent le dictateur Ben Ali à fuir le pays, le 14 janvier 2011. 338 morts et 2 174 blessés furent les martyrs ou les morts inutiles d’affrontements qui, dix ans après, laissent un goût amer et l’impression d’une libération manquée. Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin ne tranchent pas : ils montrent. Ils offrent un spectacle politique et non pas moral. Ils se gardent de suggérer autre chose que l’infinie complexité du passage de la servitude apeurée à l’autonomie civique. Tout est ici d’une subtilité confondante et montre un respect intransigeant du difficile combat pour la liberté, pris entre rêve de construction et renoncement de l’exil, dépit des rêves trahis et rancœurs des douleurs inconsolables, difficultés à trouver l’intérêt général au-delà des aspirations particulières et complexité à constituer un collectif quand ses membres ont été torturés et meurtris. Les mots dansent, entre français et arabe dialectal tunisien ; les corps parlent. La scénographie de Marie Szersnovicz, les images de Fakri El Ghezal, la création vidéo et sonore de Chris Felix Gouin, les lumières d’Emmanuel Valette : tout ce qui se donne à voir et à entendre est riche de symboles et d’idées, de métaphores et de métonymies, qui réussissent la prouesse de penser la question politique dans son incarnation tunisienne autant que dans l’universalité de ses enjeux. Un spectacle d’une exceptionnelle qualité, à ne surtout pas rater !

Catherine Robert